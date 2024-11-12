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Dünyaca ünlü teknik direktör, çalıştırmak istediği takıma CV bıraktı

Dünyaca ünlü teknik direktör, çalıştırmak istediği takıma CV bıraktı
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1.5 yıldır işsiz olan teknik direktör Frank Lampard'ın İngiltere Championship'te kümede kalma mücadelesi veren ve yeni hocasını arayan Coventry City'ye iş başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Başkanın CV'sini aldığını açıkladığı 46 yaşındaki teknik adam, en son 2022-2023 sezonunda geçici olarak efsanesi olduğu Chelsea'yi çalıştırmıştı.

Son olarak efsanesi olduğu Chelsea'yi çalıştıran ve 1.5 yıldız işsiz olan İngiliz teknik direktör Frank Lampard, takım çalıştırabilecek için futbol tarihinde benzerine az rastlanır bir harekete imza attı.

COVENTRY CITY'E BAŞVURU YAPTI

Championship'te mücadele eden Coventry City'de, yaklaşık 8 yıldır takımın başında olan Mark Robins ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı başladı. Sky Sports'un haberine göre; son olarak Chelsea'yi çalıştıran ve 1.5 yıldır işsiz olan Frank Lampard, Robins'in yerini alabilir. Coventry City'nin sahibi Doug King, Lampard'ın teknik direktörlük pozisyonu için kendilerine başvuruda bulunduğunu söyledi.

BAŞKAN "LAMPARD'DAN CV ALDIK" DEDİ

King, taraftarlara özel bir etkinlik sırasında yaptığı açıklamada şöyle konuştu;

"Frank dahil kaliteli insanlardan çok sayıda CV aldık. Ancak sorun şu ki bu süreçle ilgili henüz hiçbir şey yapmadık. Milli maçlar nedeniyle ara verilen bu dönemde her şeyi değerlendireceğiz ve sonra listemizi oluşturarak görüşmelere başlayacağız. Doğru kişiyi bulursak ve ne üzerinde anlaşmak istediğimiz konusunda hemfikirsek, o zaman oldukça hızlı ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Eğer milli aranın sonuna kadar bitiremezsek, yardımcı antrenör Rhys Carr'a iki veya üç maç daha şans vereceğiz"

LAMPARD'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea efsanesi olan Frank Lampard, teknik direktörlük kariyerindeChelsea, Derby County ve Everton'da görev yaptı. 46 yaşındaki İngiliz teknik adam, son olarak 2022-2023 sezonunda geçici olarak Chelsea'yi çalıştırdı.

KÜME DÜŞME TEHLİKESİ YAŞIYORLAR

Coventry City, 15 haftası geride kalan Championship'te 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Düşme hattının 1 puan üstünde yer alan İngiliz ekibi, 16 puanla 17. sırada bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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