Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı

Güncelleme:
Ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntülerde Fenerbahçe'nin yeni yıldızı dünyaca ünlü futbolcu N'Golo Kante'nin bir hayranının evine gidip FIFA oynadığı görüldü; mütevazı tavrı takdir topladı.

  • Fransız futbolcu N'Golo Kanté, Paris'te karşılaştığı bir hayranının evine giderek birlikte FIFA oynadı.
  • Kanté'nin hayranıyla FIFA oynadığı anlar sosyal medyada yayıldı.

Fransız yıldız N'Golo Kanté ile ilgili sosyal medyada yayılan bir görüntü gündem oldu. Görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmezken, Kante'nin mütevazı tavrı dikkat çekti.

EVE GİDİP FIFA OYNADILAR

Paylaşılan görüntülere göre Kanté, Paris'te karşılaştığı bir hayranının davetini geri çevirmedi. Yıldız futbolcu, hayranının evine giderek birlikte FIFA oynadı. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

"EN MÜTEVAZI İSİM" YORUMLARI

Görüntülerin ardından sosyal medyada Kanté için "Dünya üzerindeki en masum, en mütevazı insan" şeklinde yorumlar yapıldı. Fransız futbolcu, saha dışındaki davranışlarıyla da övgü topladı.

