Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe, bir yıldız daha getiriyor

Fenerbahçe, West Ham United forması giyen Meksikalı futbolcu Edson Alvarez'in transferini bitirmeye çok yaklaştı. Satın alma opsiyonuyla kiralamak istenen futbolcu için West Ham ile görüşmeler olumlu geçti. Kiralama bedeli ve oyuncunun maaşının tamamının ödenmesi konusunda anlaşıldı. Anlaşma için son görüşmeler yapılıyor.

Gece yarısıDorgeles Nene'yi İstanbul'a getiren Fenerbahçe, West Ham United forması giyen Edson Alvarez'in de transferini bugün KAP'a bildirmeye hazırlanıyor.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Meksikalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Fenerbahçe, West Ham United ile görüşmelerde bulundu. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenebahçe'nin, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için West Ham Untied ile yaptığı görüşmeler olumlu geçti.

West Ham kiralama bedeli ile birlikte oyuncunun maaşının tamamının ödenmesini istedi ve Fenerbahçe bu talebi kabul etti. Meksikalı futbolcunun satın alma opsiyonu konusunda final görüşmeleri yapılıyor. Fenerbahçe, Meksikalı futbolcu ile de anlaşmaya yakın. Edson Alvarez, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Edson Alvarez'in West Ham United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. West Ham United forması altında geçen sezon 31 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 kez ağları havalandırdı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
