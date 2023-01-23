Dünyaca ünlü futbolcunun eşarplı yeni tarzı dalga konusu oldu! Türklerden yorum yağıyor

Sürekli tarzını değiştirerek gündemden düşmeyen Bayern Münih'in yıldızı Serge Gnabry, yeni stiliyle yine adından söz ettirmeyi başardı.

EŞARP TAKIP, POZ VERDİ

Alman futbolcu Serge Gnabry kafasına eşarp takarak verdiği pozla sosyal medyayı salladı. Deneyimli futbolcunun yeni tarzını özellikle Türk futbolseverler ti'ye alırken, yüzlerce eleştirel yorum yapıldı.

Fotoğrafa yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

GNARBY'NİN KARNESİ

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 24 maça çıkan Serge Gnabry, 10 gol-11 asist katkısı sağlayarak takım için önemli bir rol üstlendi.