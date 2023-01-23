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Dünyaca ünlü futbolcunun eşarplı yeni tarzı dalga konusu oldu! Türklerden yorum yağıyor

Spor Haberleri

Bayern Münih'in dünyaca ünlü futbolcusu Serge Gnabry'nin eşarp takarak verdiği poz sosyal medyayı salladı. Futbolseverler, ti'ye aldıkları Alman yıldızın yeni tarzını eleştiri yağmuruna tuttu.

Sürekli tarzını değiştirerek gündemden düşmeyen Bayern Münih'in yıldızı Serge Gnabry, yeni stiliyle yine adından söz ettirmeyi başardı.

EŞARP TAKIP, POZ VERDİ

Alman futbolcu Serge Gnabry kafasına eşarp takarak verdiği pozla sosyal medyayı salladı. Deneyimli futbolcunun yeni tarzını özellikle Türk futbolseverler ti'ye alırken, yüzlerce eleştirel yorum yapıldı.

Dünyaca ünlü futbolcunun eşarplı yeni tarzı Türk futbolseverler arasında dalga konusu oldu

Fotoğrafa yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

Dünyaca ünlü futbolcunun eşarplı yeni tarzı Türk futbolseverler arasında dalga konusu oldu

Dünyaca ünlü futbolcunun eşarplı yeni tarzı Türk futbolseverler arasında dalga konusu oldu

Dünyaca ünlü futbolcunun eşarplı yeni tarzı Türk futbolseverler arasında dalga konusu oldu

Dünyaca ünlü futbolcunun eşarplı yeni tarzı Türk futbolseverler arasında dalga konusu oldu

GNARBY'NİN KARNESİ

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 24 maça çıkan Serge Gnabry, 10 gol-11 asist katkısı sağlayarak takım için önemli bir rol üstlendi.

Dünyaca ünlü futbolcunun eşarplı yeni tarzı dalga konusu oldu! Türklerden yorum yağıyor

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Bayern Münih Serge Gnabry Spor Haberler

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