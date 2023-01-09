Dünyaca ünlü futbolcu Gareth Bale, 33 yaşında yeşil sahalara veda etti
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Son olarak MLS ekibi Los Angeles FC forması giyen Gareth Bale, 33 yaşında futbolu bıraktı. Real Madrid'de oynadığı dönemde Cristiano Ronaldo başta olmak üzere birçok yıldızla aynı formayı paylaşan Bale yaptığı açıklamada, "Tüm eski kulüplerime teşekkür ederim. Artık hayatımda yeni bir aşamaya geçme zamanı." ifadelerini kullandı.
Tottenham ve Real Madrid'de oynadığı futbolla akıllara kazınan 33 yaşındaki futbolcu Gareth Bale, yeşil sahalara veda ettiğini açıkladı.
"TÜM ESKİ KULÜPLERİME TEŞEKKÜR EDERİM"
Son olarak MLS ekibi Los Angeles FC forması giyen Galli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm eski kulüplerime teşekkür ederim. Artık hayatımda yeni bir aşamaya geçme zamanı." ifadelerini kullandı.
BALE'IN İSTATİSTİKLERİ
Dünyaca ünlü futbolcu Gareth Bale, kariyeri boyunca çıktığı 554 maçta 186 gol-139 asistlik performans gösterdi.