Dünyaca ünlü futbolcu Gareth Bale, 33 yaşında yeşil sahalara veda etti

Son olarak MLS ekibi Los Angeles FC forması giyen Gareth Bale, 33 yaşında futbolu bıraktı. Real Madrid'de oynadığı dönemde Cristiano Ronaldo başta olmak üzere birçok yıldızla aynı formayı paylaşan Bale yaptığı açıklamada, "Tüm eski kulüplerime teşekkür ederim. Artık hayatımda yeni bir aşamaya geçme zamanı." ifadelerini kullandı.