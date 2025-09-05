Dünyaca ünlü antrenörden Fenerbahçe'ye ret

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için gündeme gelen isimlerden biri Luciano Spalletti olmuştu. İtalyan teknik adamın Fenerbahçe'ye cevabı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ

TRT Spor'da yer alan habere göre, Luciano Spalletti, ailesiyle vakit geçirmek istediğini ve takım çalıştırmak istemediğini Fenerbahçe'ye iletti. 66 yaşındaki teknik adam, konunun yalnızca Fenerbahçe ile ilgili olmadığını, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu da ekledi.

Son olarak İtalya Milli Takımı'nda görev yapan Spalletti, haziran ayında görevinden ayrılmasından bu yana takım çalıştırmıyor. Fenerbahçe, Spalletti'den gelen bu cevabın ardından listedeki diğer teknik adamlarla görüşmelere hız verecek.

NAPOLI'Yİ 33 YIL SONRA ŞAMPİYON YAPTI

2022-23 sezonunda Napoli'yi 33 yıl sonra Serie A şampiyonluğuna taşıyan Spalletti, sezon bitiminde İtalya Milli Takımı'nın başına geçmiş ve iki yıllık görev süresinin ardından geçtiğimiz Haziran ayında görevinden ayrılmıştı.