Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Bahçeli isim vermeden Rasim Ozan Kütahyalı'yı hedef aldı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiası Bahçeli'yi küplere bindirdi
Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Bakan Yerlikaya'yı kızdıran iddia: Hukuk önünde tek tek hesap verecekler

Gece boyunca bu görüntüyü paylaştılar! Yerlikaya'yı kızdıran iddia

Kerem Aktürkoğlu dünyada zirveye oturdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kulüpler Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan futbolcu oldu. Aktürkoğlu, sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon euroya Benfica'ya transfer olmuştu ve kısa sürede performansıyla dikkat çekti. Aktürkoğlu, Real Madrid'in Luka Modric ve Barcelona'nın Jules Kounde gibi yıldızları geride bıraktı.

Benfica'da forma giyen ve Portekiz'de harikalar yaratan Kerem Aktürkoğlu, dikkat çeken bir istatistikle gündemde.

EN ÇOK MAÇA ÇIKAN OYUNCU OLDU

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Dernekleri Federasyonu'nun (FIFPRO) resmi sosyal medya hesabı X üzerinden açıkladığı verilere göre, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan takımların oyuncuları arasında Kerem Aktürkoğlu, en çok maça çıkarak listede ilk sırada yer aldı.

Oynadığı karşılaşmaların yüzde 75'inde art arda forma giyen milli futbolcu, toplamda 55 maçta görev alarak, Real Madrid'in tecrübeli Hırvat yıldızı Luka Modric ve Barcelona'nın Fransız futbolcusu Jules Kounde gibi isimleri geride bıraktı.

Geçen yılın eylül ayında Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 16 gol ve 14 asist üretti.

REAL MADRİDLİ YILDIZLARI PEŞİNE TAKTI

54 maçta forma giyen Modric, Kerem'in ardından listede ikinci sırada bulunurken, takım arkadaşı Federico Valverde 53 maçta forma giyerek listenin 5. sırasında kendine yer buldu.

Danimarka Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Celtic kalecisi Kasper Schmeichel ise 54 maçta süre alarak listede Modric'in hemen ardında 3. sırada bulunuyor.

53 maçta forma şansı bulan futbolculardan, Belçika kulübü Club Brugge'den Christos Tzolis dördüncü, Benfica'dan Vangelis Pavlidis altıncı, Barcelona'dan Kounde yedinci, Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı Julian Alvarez ise maç yoğunluğu listesinde sekizinci sırada yer alıyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kerem Aktürkoğlu dünyada zirveye oturdu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAliya:

tebrikler Kerem. bir Beşiktaş taraftarı olarak senle gurur duyuyorum.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.