Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'nin Başarısı
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular Yunus Ali Körpe gümüş, Berfin Avcı ise bronz madalya kazandı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular 2 madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fujairah şehrindeki şampiyonanın ikinci gününde 4 milli sporcu tatamiye çıktı.
Erkekler 49 kiloda Yunus Ali Körpe gümüş, kızlar 55 kiloda Berfin Avcı da bronz madalya kazandı.
Şampiyonanın üçüncü gününde yarın dört milli sporcu daha tatamide madalya mücadelesi verecek.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor