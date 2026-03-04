Dünya yıldızından kan emicilere olay hareket

Manchester United'ın Faslı futbolcusu Noussair Mazraoui'nin imza isteyen bir gruba verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Ünlü futbolcu, kendisine uzatılan ürünlere imza atmak yerine üzerlerine düz çizgi çekerek yoluna devam etti.

ÜRÜNLERİ TOPLU HALDE İMZALATIP SATIYORLAR

İddiaya göre bazı kişiler, futbolculara toplu şekilde ürün imzalatarak daha sonra bu eşyaları satışa çıkarıp kazanç elde ediyor. Mazraoui'nin de bu şekilde imza isteyen bir grupla karşılaştığı ve ürünleri imzalamak yerine üzerlerine çizgi attığı görüldü.

GÜNDEM OLDU

O anların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Mazraoui'nin tavrı bazı kullanıcılar tarafından imza ticareti yapanlara karşı bir tepki olarak değerlendirilirken, bazıları ise davranışı eleştirdi.

Özet: Manchester Unitedlı Noussair Mazraoui, ürünleri toplu imzalatıp satmak isteyen kişilerin getirdiği eşyalara imza atmak yerine üzerlerine düz çizgi çekince olay sosyal medyada gündem oldu.