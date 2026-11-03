Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Türkiye 2 altınla 15 madalya kazandı

Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Türkiye 2 altınla 15 madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli sporcular, İspanya'nın Santa Susanna bölgesindeki Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 2 altın, 8 gümüş ve 5 bronzla toplam 15 madalya kazandı. Kerem Temel genç erkekler fizikte, Tolga Murat Balıkçı tekerlekli sandalye vücut geliştirmede dünya şampiyonu oldu.
Milli sporcular, İspanya'da düzenlenen Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda ikisi altın olmak üzere toplam 15 madalya kazandı.
Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Santa Susanna bölgesinde gerçekleştirildi.
Şampiyonada Kerem Temel genç erkekler fizik kategorisinde, Tolga Murat Balıkçı ise tekerlekli sandalye vücut geliştirme kategorisinde dünya şampiyonu oldu.
Türkiye, organizasyonu 2 altın, 8 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 15 madalyayla tamamladı.
Kaynak: AA