Dünya Ümitler Taekwondo Şampiyonası Nairobi'de Düzenlenecek

Dünya Ümitler Taekwondo Şampiyonası 3-6 Aralık 2025 tarihleri arasında Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenecek.

Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından ilk kez gerçekleştirilecek organizasyona 75 ülkeden 452 sporcu katılıyor. Türkiye'yi şampiyonada 8 kadın ve 8 erkek olmak üzere toplam 16 sporcu temsil edecek.

Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, milli takımın yoğun ve verimli bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirterek tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.

Turnuvada yer alacak milli sporcular şu isimlerden oluşuyor:

Kadınlar: Hayrunnisa Gürbüz (46kg), Zeynep Duru Kokoç (49kg), Sıla Irmak Uzunçavdar (53kg), Eylül Mina Durdu (57kg), Beyza Karabulut (62kg), Ceren Çetinel (67kg), Sude Yaren Uzunçavdar (73kg), Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73kg)

Erkekler: Kaan Yelaldı (54kg), Furkan Ubeyde Çamoğlu (58kg), Hamza Osman Aydoğan (63kg), Berkay Erer (68kg), Ömer Furkan Körpe (74kg), İdris Atay Sülü (80kg), Yusuf Şenol (87kg), Rahmet Baran Şimşek (+87kg) - İSTANBUL