Haberler

Dünya Ümitler Taekwondo Şampiyonası Nairobi'de Düzenlenecek

Dünya Ümitler Taekwondo Şampiyonası Nairobi'de Düzenlenecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Dünya Ümitler Taekwondo Şampiyonası, 3-6 Aralık 2025 tarihlerinde Kenya'nın Nairobi kentinde gerçekleştirilecek. Turnuvaya 75 ülkeden 452 sporcu katılacak, Türkiye'yi ise 16 sporcu temsil edecek.

Dünya Ümitler Taekwondo Şampiyonası 3-6 Aralık 2025 tarihleri arasında Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenecek.

Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından ilk kez gerçekleştirilecek organizasyona 75 ülkeden 452 sporcu katılıyor. Türkiye'yi şampiyonada 8 kadın ve 8 erkek olmak üzere toplam 16 sporcu temsil edecek.

Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, milli takımın yoğun ve verimli bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirterek tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.

Turnuvada yer alacak milli sporcular şu isimlerden oluşuyor:

Kadınlar: Hayrunnisa Gürbüz (46kg), Zeynep Duru Kokoç (49kg), Sıla Irmak Uzunçavdar (53kg), Eylül Mina Durdu (57kg), Beyza Karabulut (62kg), Ceren Çetinel (67kg), Sude Yaren Uzunçavdar (73kg), Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73kg)

Erkekler: Kaan Yelaldı (54kg), Furkan Ubeyde Çamoğlu (58kg), Hamza Osman Aydoğan (63kg), Berkay Erer (68kg), Ömer Furkan Körpe (74kg), İdris Atay Sülü (80kg), Yusuf Şenol (87kg), Rahmet Baran Şimşek (+87kg) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Avukat sitede terör estirdi! 40 araç zarar gördü

Avukat sitede terör estirdi! Tam 40 araca aynısını yaptı
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Derbiyi izlemeye Kadıköy'e gitti! Neye uğradığını şaşırdı
Sinan Engin derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim

Derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.