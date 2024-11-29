Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası Hong Kong'da Başlıyor
Türkiye, 30 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Hong Kong'da düzenlenecek Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda 4 erkek ve 4 kadın sporcu ile toplam 12 kategoride yarışacak. Milli sporcular çeşitli bireysel ve çiftler kategorilerinde mücadele edecek.
Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası, yarın Hong Kong'da başlayacak.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 30 Kasım-4 Aralık tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi, 4 erkek ve 4 kadın sporcu toplam 12 kategoride temsil edecek.
Şampiyonaya katılacak milli sporcular ve kategorileri şöyle:
Kübra Dağlı: Serbest stil kadınlar 17 yaş üstü bireysel
Emirhan Muran: Serbest stil erkekler 17 yaş üstü bireysel
Dilan Yaprak Alan: Poomsae genç kızlar bireysel
İlker Yaman Topçu: Poomsae genç erkekler bireysel
Şeyda Nur Yavuz: Poomsae kadınlar 18-30 yaş bireysel
Muhammed Emir Yılmaz: Poomsae erkekler 18-30 yaş bireysel
Bengü Alkan Çal: Poomsae kadınlar 31-40 yaş bireysel
Ali Kemal Ustabaş: Poomsae erkekler 31-40 yaş bireysel???????
Kübra Dağlı-Emirhan Muran: Serbest stil 17 yaş üstü çiftler
Dilan Yaprak Alan-İlker Yaman Topçu: Poomsae genç çiftler
Şeyda Nur Yavuz-Muhammed Emir Yılmaz: Poomsae 30 yaş altı çiftler
Bengü Alkan Çal-Ali Kemal Ustabaş: Poomsae 30 yaş üstü çiftler