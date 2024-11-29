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Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası Hong Kong'da Başlıyor

Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası Hong Kong'da Başlıyor
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Türkiye, 30 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Hong Kong'da düzenlenecek Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda 4 erkek ve 4 kadın sporcu ile toplam 12 kategoride yarışacak. Milli sporcular çeşitli bireysel ve çiftler kategorilerinde mücadele edecek.

Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası, yarın Hong Kong'da başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 30 Kasım-4 Aralık tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi, 4 erkek ve 4 kadın sporcu toplam 12 kategoride temsil edecek.

Şampiyonaya katılacak milli sporcular ve kategorileri şöyle:

Kübra Dağlı: Serbest stil kadınlar 17 yaş üstü bireysel

Emirhan Muran: Serbest stil erkekler 17 yaş üstü bireysel

Dilan Yaprak Alan: Poomsae genç kızlar bireysel

İlker Yaman Topçu: Poomsae genç erkekler bireysel

Şeyda Nur Yavuz: Poomsae kadınlar 18-30 yaş bireysel

Muhammed Emir Yılmaz: Poomsae erkekler 18-30 yaş bireysel

Bengü Alkan Çal: Poomsae kadınlar 31-40 yaş bireysel

Ali Kemal Ustabaş: Poomsae erkekler 31-40 yaş bireysel???????

Kübra Dağlı-Emirhan Muran: Serbest stil 17 yaş üstü çiftler

Dilan Yaprak Alan-İlker Yaman Topçu: Poomsae genç çiftler

Şeyda Nur Yavuz-Muhammed Emir Yılmaz: Poomsae 30 yaş altı çiftler

Bengü Alkan Çal-Ali Kemal Ustabaş: Poomsae 30 yaş üstü çiftler

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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