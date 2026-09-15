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Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası, 2028'de Antalya'da düzenlenecek

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Türkiye, 2028 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hak kazandı.

Türkiye, 2028 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hak kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Dünya Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu, Güney Kore'de yarın başlayacak 2026 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası öncesinde toplantı yaptı.

Toplantıda, 2028 yılında düzenlenecek Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'na Antalya'nın ev sahipliği yapması kararlaştırıldı.

Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Chungwon Choue ile Türkiye Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Engin Sarıkaya, ev sahipliği anlaşmasını imzaladı.

Böylelikle 2008'de Ankara'da yapılan şampiyona, 20 yıl sonra yeniden Avrupa kıtasına dönmüş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, büyük bir şampiyonaya ev sahipliği yapacakları için mutlu olduklarını belirterek, "Sadece sportif anlamda değil, organizasyon anlamında da başarımızı gösteriyoruz. Dünyanın 'şampiyon' ülkesi olarak şimdi de Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası, çok uzun süredir farklı kıtalarda yapılıyordu. Bunu 20 yıl sonra Avrupa kıtasına geri getiriyoruz. Antalya'da düzenlediğimiz Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na gelen yetkililer organizasyondan çok memnun kalmışlardı. Şimdi daha büyüğünü yapmak için çalışmalara başlıyoruz. Ülkemizi her anlamda en iyi şekilde temsil etmek için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, söz konusu organizasyonun Türkiye'ye kazandırılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır nezdinde tüm spor teşkilatına teşekkür etti.

Kaynak: AA
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