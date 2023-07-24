Dünya Şampiyonu Su Sporları Festivalinde Yer Çekimine Meydan Okudu

Kocaeli'de düzenlenen Su Sporları Festivali'nde dünya şampiyonu Kahraman Aktaş'ın flyboard şovuyla yer çekimine meydan okuması renkli görüntüler oluşturdu. Festivalde çeşitli yarışmalar ve gösteriler de yapıldı.

Dünya şampiyonu 3 gün boyunca yaptığı şovla yer çekimine meydan okudu

Su sporları festivalinde renkli görüntüler

KOCAELİ - Kocaeli'de 3 gün boyunca düzenlenen Su Sporları Festivali'nde birbirinden renkli görüntüler oluştu. Dünya rekortmeni Kahraman Aktaş, flyboard şovu ile yer çekimine meydan okurken, düzenlenen çeşitli yarışmalar ve gösterilerle unutulmaz anlar yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 3 gün boyunca düzenlediği "4. Su Sporları Festivali", Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, dünya flyboard şampiyonu milli sporcu Kahraman Aktaş'ın gece yarısı özel ışıklı elbiseyle denizde nefes kesen flyboard gösterisiyle başladı. Etkinlik boyunca rekabet üst düzeyde olurken, farklı branşlarda yarışmalar ve gösteriler yapıldı. Festivalin üçüncü gününde gençlerin coşkusuna ortak olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, voleybol oynadı, futbol maçı yaptı, kanoya binip kürek çekti.

"Sonraki yıllarda daha büyük organizasyonlara imza atmayı hedefliyoruz"

Su sporları festivalinde flyboard gösterisi, rafting, plaj futbolu, plaj voleybolu, su topu maçı, yelken, kano, kürek, dragon ile halk yarışmalarının, renkli görüntülere sahne olduğunu belirten Başkan Büyükakın, "Su Sporları Festivalimizi renkleri ve güzellikleriyle gerçekleştirdik. Sporun başkenti Kocaeli'de sporu tabana yaymayı adım adım gerçekleştiriyoruz. İlimizde sporun altyapısı var. Festivale katılım çok güzeldi. Çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz çok mutlu oldu. Biz de mutlu olduk. Sonraki yıllarda daha büyük organizasyonlara imza atmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Flyboard branşında rakip tanımayan Aktaş'ın özellikle gece yarısı özel ışıklı elbiseyle denizde yaptığı flyboard şovu adeta nefesleri kesti. Rekortmen sporcu, havada sergilediği estetik manevralarla adeta yer çekimine meydan okudu.