Haberler

Dünya Şampiyonu Güreşçi Feyzullah Aktürk, Selendi Yatılı Bölge Okulu'nu Ziyaret Etti

Güncelleme:
Dünya şampiyonu güreşçi Feyzullah Aktürk, Selendi Yatılı Bölge Okulu'nda öğrencilere başarı hikayesini anlattı. Öğrencilerle yemek yiyen Aktürk, azim ve disiplinin önemine vurgu yaptı.

Dünya Şampiyonu Minder Yağlı Milli Güreşçi Feyzullah Aktürk Selendi'de Yatılı Bölge Okulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle söyleşi programında buluştu.

Selendi Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman Yatılı Bölge Okulu Müdürü Muhsin Kasap ve öğretmenler ile öğrenciler tarafından karşılanan, bugüne kadar katıldığı büyük turnuvalarda altın ve bronz madalya sahibi olan Türk güreş tarihinin parlayan yıldızları arasına yer alan, 3 Avrupa şampiyonluğu, 1 dünya üçüncülüğü ve 6'ya yakın başpehlivanlığı bulunan milli güreşçi Feyzullah Aktürk, kendisinin de bir Yatılı Bölge Okulu öğrencisi olduğunu belirterek, 'Yatılı okulda okumak ayrıcalıktır' diyerek, öğrencilerle birlikte yemek yedi.

Okulun toplantı salonunda öğrencilerle bir araya gelen Aktürk, 9 yaşında güreşe başladığını belirterek, "Okul çıkışı derslerimizi yapardık, ardından antrenman yapıp akşamda yatılı okulda etüt çalışmalarını yaptık. Başarı kolay olmuyor azimle oluyor. Başarılı olacaksan, çok çalışacaksın sabır edeceksin, biz bunları hep bir arada yaparak bugünlere geldik. Sizler de başarılı olmak istiyorsanız çok çalışmalısınız disiplinli olmanız lazım. Gelecek ile ilgili planlar varsa şimdiden karar vermelisiniz başarı kendiliğinden gelmiyor." dedi.

Aktürk, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Yarın sizlerde bizim gibi gelecek nesillere bu tür söyleşiler yapabilirsiniz. Bunun için başarılı olmamız lazım. Bizlerde sizlerin geçtiği yollardan geçtik. Başarının sırrı, disiplin. İnşallah güzel günler hayırlı yarınlar sizlerin olur." diye konuştu.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Aktürk, öğrencilerle Karakucak güreş yarışmasında dünya şampiyonu olduğu kemeri ve madalya ile fotoğraf çektirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor


