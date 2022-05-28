Dünya, Şampiyonlar Ligi finalindeki kararı tartışıyor! İşte Real Madrid'in golünün sayılmama nedeni - Haberler

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Dünya, Şampiyonlar Ligi finalindeki kararı tartışıyor! İşte Real Madrid'in golünün sayılmama nedeni

Haberler.com - Spor
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Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'in Benzema ile bulduğu gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Ofsayt pozisyonunda Liverpool kalecisi Alisson'un arkasında kalan Benzema için ofsayt bayrağının neden kalktığı merak konusu olurken, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun kurallarına göre VAR'ın golü geçersiz sayması doğru bir karar olarak yorumlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'in Benzema ile Liverpool'a attığı gol önce yan hakemin ofsayt bayrağı, ardından VAR kararıyla iptal edildi. Tartışma yaratan karar sosyal medyada da gündem oldu.

BENZEMA'NIN GOLÜ VAR'A TAKILDI

43. dakikada savunma arkasına atılan uzun topla buluşan Karim Benzema, topu çekip vurmak istedi ancak kaleci Alisson açısını kapadı. Ardından takım arkadaşı Valverde'ye doğru topu çevirdi. Alisson'dan seken top Valverde'nin önüne geldi. Penaltı noktasına yakın bir noktada Valverde topa dokundu ancak top, Fabinho'ya çarparak Benzema'nın önüne gitti ve Alisson'un arkasında kalan Fransız golcü golü attı.

Dünya, Şampiyonlar Ligi finalindeki kararı tartışıyor! İşte Benzema'nın golünün sayılmama nedeni

NEDEN GOL GEÇERSİZ SAYILDI

Gol sonrası yan hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, 3 dakikalık VAR incelemesi sonrası iptal kararı çıktı. IFAB'a göre kalecinin kalesinde olmadığı pozisyonlarda aynı takımda kaleye en yakın son adam kaleci olarak sayılıyor. Benzema'nın önüne topun Fabinho'dan gelmiş olması ise bir şeyi değiştirmiyor. Çünkü Brezilyalı futbolcu bilinçli bir şekilde topu Benzema'nın önüne atmadı. Top, Real Madrid'in yıldızı Valverde'nin ayağından geldiği için ofsayt kararı tartışmaya yer olmayacak şekilde doğru kabul ediliyor.

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