Dünya Şampiyonası Hazırlıkları Devam Ediyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da düzenlenen uluslararası ortak kampı ziyaret etti.

Federasyonun açıklamasına göre Serbest Güreş Milli Takımı, Kastamonu'da Azerbaycan, Özbekistan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Bahreyn milli takımlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Taha Akgül ve Kastamonu Valisi Meftun Dallı, olimpiyat şampiyonu Akhmed Tazhudinov'un da yer aldığı kampta milli güreşçilerin antrenmanını izledi.

Vali Dallı ve başkan Akgül, tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Dünya Güreş Şampiyonası, 13-21 Eylül tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilecek.