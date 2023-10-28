- Dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Cumhuriyet için Türk bayrağını denizde dalgalandırdı Türk bayrağını denizde dalgalandıran Şahika'nın gösteri dalışını turistler de ilgiyle takip etti Dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyetin 100.

- Dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Cumhuriyet için Türk bayrağını denizde dalgalandırdı

Türk bayrağını denizde dalgalandıran Şahika'nın gösteri dalışını turistler de ilgiyle takip etti

ANTALYA - Dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyetin 100. yılına özel dünyaca ünlü sahilde gösteri dalışı gerçekleştirdi. Denize giren turistlerin de ilgiyle izlediği dalışta Ercümen, Türk bayrağını uzun süre suda dalgalandırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında bugün Konyaaltı Sahili'nde yüzme yarışları ve dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen'in gösteri dalışı gerçekleştirildi. İlk olarak kadınlar ve erkeklerde açık deniz yüzme yarışları düzenlendi. Dereceye girenlere ödülleri yarışmanın startını veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Şahika Ercümen tarafından verildi. Ödül töreninin hemen akabinde milli sporcu Ercümen, kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta gösteri dalışı gerçekleştirdi.

Türk bayrağını denizde dalgalandırdı

Dalış öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan Şahika Ercümen, yaklaşık 1 dakika süren gösteri dalışını tamamladı. Denizin dibinden aldığı üzerinde 'Cumhuriyet'in 100'ü Antalya' yazılı Atatürk ve Türk bayrağı bulunan tabloyu kaldıran Şahika'yı, gösteriyi izleyenler uzun süre alkışladı. Gösteriyi aynı zamanda sahilde güneşlenen ve denize giren turistler de ilgiyle takip etti. Şahika, yine kendisine verilen Türk bayrağını uzun süre suda dalgalandırdı.

"Türk bayrağını göndere çektirerek temsil etmekten daha büyük bir gurur olamaz"

Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'ya gelmeden önce uluslararası platformda Cumhuriyetin 100. yılı için önce kadın ve erkeklerde 100 metreye dalan ilk sporcu olduğunu ardından 106 metreyle dünya rekorunu kırdığını belirtti. Bu yıl duygularının tarifsiz olduğunu dile getiren Encümen, "Bir milli sporcu olarak uluslararası platformda Türk bayrağını göndere çektirerek temsil etmekten daha büyük bir gurur olamaz" ifadelerini kullandı.

"Şahika Ercümen, Türk kadının gücü ve başarısı"

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman gazileri ve şehitleri minnet ve özlemle andıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 100. yıl kutlamalarının tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da coşkuyla sürdüğünü söyledi. Şahika Ercümen'e gerçekleştirdiği dalış için teşekkür eden Böcek, "Şahika Ercümen, Türk kadının gücü ve başarısı. 11 dünya rekoru olan bir kardeşimiz. Ona çok teşekkür ediyorum. Türk kadınına değer veren herkese de teşekkür ediyorum" dedi.