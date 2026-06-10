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Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2026 Alanya etabı başladı

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Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2026'nın Alanya etabı, 32 erkek ve 26 kadın takımın ön eleme maçlarıyla start aldı. Türkiye, Paraguay'ı 2-0 yenerek ana tabloya yükseldi. Turnuva 14 Haziran'da sona erecek.

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2026'nın Alanya etabı, başladı.

Alanya Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) katkılarıyla düzenlenen turnuva, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde erkeklerde 32, kadınlarda ise 26 takımın ön eleme mücadelesiyle start aldı.

Ön eleme maçlarında başarılı olan 8 erkek ve 8 kadın takım, kadınlar ve erkeklerde 32'şer ekibin mücadele edeceği ana tabloda yer alarak şampiyonluk mücadelesi verecek.

Turnuvanın ilk günündeki eleme maçında Sacit Kurt ve Tuna İmdat ikilisinden oluşan Türkiye, Paraguay'dan Giuliano Massare Canillas-Gonzalo Melgarejo çiftiyle karşılaştı.

Türkiye, Paraguay karşısında 21-18 ve 22-20'lik setlerle maçı 2-0 kazandı.

Erkeklerde 23, kadınlarda ise 24 ülkeden toplam 106 takımın mücadele ettiği organizasyon, 14 Haziran'da yapılacak final maçlarıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
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