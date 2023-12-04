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Dünya ona, o Arda'ya hasta! Bellingham, milli yıldızı yere göğe sığdıramadı

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Real Madrid'in sezon başında kadrosuna kattığı Jude Bellingham, Avrupa futboluna damga vurdu. Eflatun-beyazlılarda kısa sürede gösterdiği performansla Golden Boy ödülünü alan İngiliz futbolcu, takım arkadaşı Arda Güler'den övgüyle bahsetti. Bellingham, Arda için "O bir fenomen. Antrenmanlarda izliyoruz ve ondan çok memnunuz." dedi.

Golden Boy ödülünü kazanan Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, ödülü kendinden sonra kazanacak en güçlü aday olarak Arda Güler'i gösterdi.

"O BİR FENOMEN"

Jude Bellingham, Golden Boy ödülünün gelecekti adayları için yaptığı açıklamada, "Üç isim söyleyeceğim. Öncelikle Arda Güler. O bir fenomen. Antrenmanlarda izliyoruz ve ondan çok memnunuz. Sonra Borussia Dortmund'dan takım arkadaşım Jamie Bynoe-Gittens ve son olarak kardeşim Jobe" cevabını verdi.

Dünya ona, o Arda'ya hasta! Bellingham, milli yıldızı yere göğe sığdıramadı

"SÖZ VERİYORUM"

İspanyolca öğrenemediği için Ancelotti'yi hayal kırıklığına uğrattığını belirten Bellingham, "Hala İspanyolca konuşamıyorum. Üzgünüm ama bu dilde beklenmedik engellerle karşılaşıyorum. Benim için zor, bunu kabul ediyorum. Ama bu konuda söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jude Bellingham Arda Güler Spor Haberler

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