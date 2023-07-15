Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye'de düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde olan Dünya Motokros Şampiyonası için beratımızı aldık. Ülkemizin spor turizminde alacağı pay da belirginleşiyor. Şehrin ekonomisine çok ciddi bir katkıda bulunuyor.

"Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde olan Dünya Motokros Şampiyonası için beratımızı aldık"

"Dünyanın her pistinde bir motosikletçimiz ya dünya ya da Avrupa şampiyonasında yarışıyor"

Mustafa AKIN-Sacit GÖNCÜ/İSTANBUL, – Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "Yeni yüzyılın en büyük organizasyonlarından birine imza atacağız. Organizasyonun bu sene bizim için anlamı çok büyük" dedi.

Geçtiğimiz yıl organizasyonda yerli ve yabancı olmak üzere 260 bin kişinin yer aldığını ifade eden Mahmut Nedim Akülke, "Bunun da yaklaşık 2 bin 500'ü yabancıydı. Yabancı sayımızı çok daha ileriye götürmemiz lazım. 5-10-15 binlere bu sayının çıkması gerekiyor. Çünkü Afyonkarahisar'da otel potansiyeli olarak çok ciddi bir yatak kapasitemiz var. 4-5 yıldız olarak 19 bin yatak kapasitemiz, totalde de 28 bin yatak kapasitemiz mevcut. Ama çok şükür ki bu 5 gün boyunca otellerimizin tamamı dolu. Çarşı, pazar, hediyelik eşya, sucuk, lokum ürün yetiştirilemiyor. Şehrin ekonomisine çok ciddi bir katkıda bulunuyor" dedi.