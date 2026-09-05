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Afyonkarahisar'da MXGP Heyecanı Başladı

Afyonkarahisar'da MXGP Heyecanı Başladı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağında (MXGP Of Türkiye) ilk gün yarışları sona erdi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağında (MXGP Of Türkiye) ilk gün yarışları sona erdi.

Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ile Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX125) serbest antrenman ve sıralama yarışları yapıldı.

EMX250 ile EMX125'te birinci ayak yarışları da tamamlandı.

Organizasyonda yarın, MXGP ile MX2'nin birinci ayak yarışları ile 4 kategorinin final etapları yapılacak.

Kaynak: AA
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