Haber : Dünya, Manchester United'ın düştüğü hali konuşuyor! Brentford'dan 35 dakikada 4 gol yediler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya, Manchester United'ın düştüğü hali konuşuyor! Brentford'dan 35 dakikada 4 gol yediler

 - Güncelleme:

Premier Lig'in 2. haftasında Manchester United, deplasmanda Brentford'dan 35 dakikada 4-0 geriye düştü. Erik ten Hag yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar büyük bir şok yaşarken, sosyal medyada "Manchester United" etiketi dünya gündeminin zirvesine oturdu.

Premier Lig'in ilk haftasında Brighton'a 2-1 yenilen Manchester United, 2. haftada ise Brentford deplasmanında 35 dakikada 4 gol yedi.

Dünya, Manchester United'ın düştüğü hali konuşuyor! 35 dakikada olanların izahı yok

GÜNDEMİN ZİRVESİNE OTURDU

Erik ten Hag yönetiminde yeni sezona çok kötü başlayan Manchester United, deplasmanda Brentford karşısında adeta paramparça oldu. 10. dakikada Dasilva, 18. dakikada Jensen, 31. dakikada Mee ve 35. dakikada Mbeumo'nun golleriyle karşılaşmada 4-0 geriye düşen Manchester United, sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.

Dünya, Manchester United'ın düştüğü hali konuşuyor! 35 dakikada olanların izahı yok

Dünya, Manchester United'ın düştüğü hali konuşuyor! 35 dakikada olanların izahı yok

Dünya, Manchester United'ın düştüğü hali konuşuyor! 35 dakikada olanların izahı yok

Dünya, Manchester United'ın düştüğü hali konuşuyor! 35 dakikada olanların izahı yok

Dünya, Manchester United'ın düştüğü hali konuşuyor! 35 dakikada olanların izahı yok

Haberler.com - Spor

Manchester United Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title