Dünya, Manchester United'ın düştüğü hali konuşuyor! Brentford'dan 35 dakikada 4 gol yediler

Premier Lig'in 2. haftasında Manchester United, deplasmanda Brentford'dan 35 dakikada 4-0 geriye düştü. Erik ten Hag yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar büyük bir şok yaşarken, sosyal medyada "Manchester United" etiketi dünya gündeminin zirvesine oturdu.

Premier Lig'in ilk haftasında Brighton'a 2-1 yenilen Manchester United, 2. haftada ise Brentford deplasmanında 35 dakikada 4 gol yedi.

GÜNDEMİN ZİRVESİNE OTURDU

Erik ten Hag yönetiminde yeni sezona çok kötü başlayan Manchester United, deplasmanda Brentford karşısında adeta paramparça oldu. 10. dakikada Dasilva, 18. dakikada Jensen, 31. dakikada Mee ve 35. dakikada Mbeumo'nun golleriyle karşılaşmada 4-0 geriye düşen Manchester United, sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.