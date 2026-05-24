Dünya Kupası'na yetişecek mi? İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sahalardan uzak kalacağı süre

Güncelleme:
A Milli Takım idmanında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu’nun yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Milli oyuncunun Dünya Kupası'nda forma giyebileceği ifade edildi.

  • Kerem Aktürkoğlu, A Milli Futbol Takımı antrenmanında sakatlandı.
  • Sakatlık nedeniyle yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.
  • Dünya Kupası'nda forma giymesine engel bir durum olmadığı belirtildi.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde start veren A Milli Futbol Takımı'ndan üzücü bir haber geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAKATLANDI

Kerem Aktürkoğlı, Ay-yıldızlıların cumartesi günü gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlık yaşadı. Yarı sahada oynanan çift kale maç sırasındaki bir ikili mücadelede ayağı zemine takılan milli oyuncu acı içinde yerde kaldı. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 27 yaşındaki oyuncunun diz bölgesi bandajlandı. Yaşadığı şanssızlık nedeniyle büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaşayan yıldız isim, yürümekte zorluk çekince sahadan araçla alınarak tesislere götürüldü.

10 GÜN SAHALARDAN UZAK KALACAK

Sağlık durumunun netleşmesi için kapsamlı kontrolleri devam eden milli futbolcunun durumuyla ilgili ilk detaylar da belli oldu. Ertan Süzgün'ün haberine göre; Kerem Aktürkoğlu'nun yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Deneyimli oyuncunun Dünya Kupası'nda forma giymeye engel bir durumunun olmadığı belirtildi. 

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Bugüne kadar A Milli Takım formasını tam 51 kez sırtına geçiren yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 

Cemre Yıldız
