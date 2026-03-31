Dünya Kupası'na katılacak son 4 takım belli oluyor
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final karşılaşmaları bu akşam yapılacak. Türkiye, Kosova'ya konuk olacak ve 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanma şansı elde edecek. Bosna Hersek-İtalya, İsveç-Polonya ve Çekya-Danimarka maçları da heyecanla bekleniyor.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final mücadelelerinde heyecanla beklenen karşılaşmalar bu akşam yapılacak.
DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK SON 4 TAKIM BELLİ OLUYOR
Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na katılacak son 4 takım, play-off finallerinde oynanacak 4 maçla belirlenecek. Yarı finalde Romanya'yı 1-0'lık skorla geçen A Milli Futbol Takımı, play-off turu finalinde TSİ 21.45'te Kosova'ya konuk olacak. Milliler, rakibini geçmesi halinde 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.
DEV TURNUVA HAZİRAN'DA
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
Tamamı TSİ 21.45'te başlayacak play-off turu final maçlarının programı şöyle:
- Bosna Hersek-İtalya
- İsveç-Polonya
- Kosova-Türkiye
- Çekya-Danimarka