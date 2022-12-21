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Dünya Kupası kutlamasında Messi'yi çıldırmıştı! Nusret'i final maçına almayacaklar

Spor Haberleri

ABD'nin en eski futbol turnuvası 'Open Cup' resmi hesabı, Nusret Gökçe'nin final maçına alınmayacağını duyurdu. Nusret Gökçe, Katar'daki törende yaptıklarıyla tepki çekmişti.

Dünya Kupası'nda Arjantin'in Fransa'yı yenerek mutlu sona ulaştığı final maçının ardından ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin sahaya girmesi büyük tepki çekmişti. Messi'nin Nusret Gökçe'ye karşı gösterdiği tavır da çok konuşuldu.

Dünya Kupası töreninde Messi'yi çıldırmıştı! Nusret, final maçına alınmayacak

HİÇ PAS VERMEDİ

Canlı olarak ekranlara yansıya anlarda, Arjantinli yıldızı fotoğraf çekilmek için kolundan çeken ve gitmesine engel olmak isteyen Nusret Gökçe'ye Messi'nin hiç pas vermediği görüldü.

Dünya Kupası töreninde Messi'yi çıldırmıştı! Nusret, dev finale alınmayacak

"SALT BAE MEN EDİLMİŞTİR"

ABD'nin en eski futbol turnuvası olan 'Open Cup'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Salt Bae, 2023 Open Cup'tan men edilmiştir" ifadeleri yer aldı. Bu paylaşım dakikalar içinde beğeni yağmuruna tutuldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Lionel Messi Nusret Gökçe Arjantin Spor Haberler

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