Dünya Kupası tarihindeki ilk cinsel ilişki yasağı! Katar taraftarları açık açık uyardı

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi yetkililer, tek gecelik ilişkiye girenlerin 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırabileceği konusunda taraftarları uyardı.

KATAR ESNEKLİK GÖSTERMEYECEK

Taraftarların evlilik dışı cinsel ilişki ve alkol konusunda çok dikkatli olması gerektiğini belirten FIFA yetkilileri, Katar'ın kurallarda hiçbir esneklik göstermeyeceği konusunda uyarılarda bulundu.

"BU TURNUVADA TEK GECELİK İLİŞKİLER OLMAYACAK"

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan bir polis yetkilisi, "Eşinizle birlikte gelmiyorsanız, cinsel ilişki bu turnuvada menü dışında. Bu turnuvada kesinlikle tek gecelik ilişkiler olmayacak. Parti falan yapılamayacak. Hapishanede mahsur kalma riskini almak istemiyorlarsa, herkes aklını başına almalı. Bu yılki Dünya Kupası'nda ilk kez cinsel ilişki yasağı var. Taraftarların hazırlıklı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Nasser al-Khater

7 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR

Turnuvanın yapılacağı Katar'da evlilik dışı cinsel ilişki ve eşcinsellik yasa dışı kabul ediliyor ve 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor. Sözcü'nün haberine göre, FIFA, turnuvaya "herkes davetlidir" dedi, ancak durumun böyle olmadığı konusunda artan bir endişe var. Halihazırda, farklı soyadlarına sahip taraftarların otel odalarını ayırtmasının ve paylaşılmasının engellendiğine dair şikayetler bulunuyor.

"BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE YERİ YOK"

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın CEO'su Nasser al-Khater eleştiriler hakkında, "Her bir taraftarın güvenliği bizim için çok önemlidir. Ancak açık alandaki düşkünlükler hoş karşılanmaz. Bu bizim kültürümüzde yok ve bu herkes için geçerli." ifadelerini kullandı.

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