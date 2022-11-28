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Dünya Kupası'nın erken finalinde kazanan yok! İspanya ile Almanya kardeş payı yaptı

Spor Haberleri

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya ile Almanya, 1-1 berabere kaldı.

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında İspanya ile Almanya kozlarını paylaştı. Dev karşılaşmadan 1-1'lik skor çıktı.

AÇILIŞ İSPANYA'DAN

İspanya'nın golünü 62. dakikada Alvaro Morata attı. Almanya, 83'te Niclas Füllkrug ile eşitliği yakaladı. Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol olmayınca 1'er puan bölüşüldü.

Dünya Kupası'nın erken finalinde kazanan yok! İspanya ile Almanya kardeş payı yaptı

LİDER İSPANYA

E Grubu'nda 4 puanla lider İspanya. Japonya ve Kosta Rika, 3 puana sahip. Almanya ise 1 puanla son sırada. İspanya, Japonya ile Almanya ise Kosta Rika ile kozlarını paylaşacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

İspanya Almanya Spor Haberler

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