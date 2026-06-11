Dünya Kupası'nı Kazanmanın Sırları: Coğrafyadan Teknik Direktöre Şaşırtıcı Faktörler

Dünya Kupası sonuçlarını tahmin etme konusunda çok yol katedildi. Bilgisayarlar, bahisçiler, futbolu iyi takip eden taraftarlar, analistler yarışıyor.

Ancak son üç turnuvanın kazananlarını doğru tahmin eden Alman finans analisti Joachim Klement bile birçok şeyin şansa bağlı olduğuna inanıyor.

Klement BBC Spor'a yaptığı açıklamada, bir takımın o günkü formu, hakem kararları veya topun direğe çarpmak yerine kaleye girmesi gibi unsurların "kesinlikle tahmin edilemez" olduğunu söyledi.

Bununla birlikte kupayı kovalayan takımların aklında tutmak isteyebileceği birkaç faktör var ve bazıları çok şaşırtıcı.

Şampiyonlar kulübüne girmek zor

Futbolun en büyük turnuvasına katılan 84 takımın sadece sekizi kupayı evine götürdü: Arjantin, Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Uruguay.

Sadece 13 ülke Dünya Kupası finalinde oynadı.

Bazıları bunu oldukça sık yaptı.

Almanya sekiz , Brezilya yedi ve Arjantin ile İtalya altı kez finale çıktı.

Kazananlar arasına girmek zor.

Bu kulübe en son katılan 2010'da İspanya oldu.

Üç kez final oynayıp hiç kazanamayan Hollanda'yı da düşünün. Fakat Klement'e göre 2026'da kupayı nihayet kaldıracaklar.

Ayrıca, Afrika veya Asya'dan bir takım sadece iki kez yarı finale ulaştı.

2002'de Güney Kore ve 2022'de Fas.

Coğrafya önemli

1930'da Uruguay'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'ndan, 2022'de Katar'da oynanan en sonuncusuna kadar, bir takımın kupayı kendi kıtası dışında kazanması çok nadir görülen bir durum.

Bu, 22 turnuvada sadece altı kez gerçekleşti.

Brezilya (1958, 1994 ve 2002), İspanya (2010), Almanya (2014) ve Arjantin (2022) bunu başardı.

Güney Amerika veya Avrupa topraklarında düzenlenen turnuvalara bakıldığında, bu coğrafi kural 19 Dünya Kupası'nda sadece iki kez bozuldu.

Takımlar kendi kıtalarında daha iyi performans gösterebiliyor çünkü iklime daha alışkınlar, daha az yorucu seyahatler yaparlar ve daha büyük bir taraftar kitlesine sahipler.

Dünya Kupası altı kez ev sahibi takım tarafından kazanıldı.

Coğrafi eğilim, turnuvanın daha erken aşamalarına da görülüyor.

Örneğin, 2014 Brezilya Dünya Kupası'nda, 16 takımlı eleme turuna yedi Latin Amerika ülkesi ulaşırken Avrupa ülkelerinden sadece altısı bu aşamaya gelebildi.

Ki her zamanki gibi Avrupa'dan, diğer kıtalardan daha fazla takımın turnuvaya katılmıştı.

Dört yıl sonra Rusya'da, Avrupa takımları son 16 turundaki kontenjanların 10'unu elde ederken Latin Amerika'dan sadece beş takım bu aşamaya ulaşabildi.

Ayrıca, yarı finale yükselen dört takımın tamamı Avrupa ülkeleriydi.

Ancak, 2026 Dünya Kupası yeniliklerle geliyor.

Üç farklı ülke (ABD, Kanada ve Meksika) tarafından düzenlenen ilk turnuva olacak ve her zamanki gibi 32 takım yerine 48 takım var.

Dört takım Curaçao, Yeşil Burun Adaları, Ürdün ve Özbekistan ilk kez turnuvaya katılacak ve belki de bu organizasyon tarihi eğilimleri alt üst edecek.

FIFA sıralaması uğursuz mu geliyor?

Son dönemde en iyi performansı gösteren takımın Dünya Kupası'nda da iyi bir sonuç elde etmesi beklenebilir fakat bu kesin bir başarı işareti olmaktan uzak.

1992'de oluşturulan FIFA Dünya Sıralaması, turnuvanın favori ekipleri arasında erken aşamadaki karşılaşmaları önlemek için takımları sıralamak amacıyla kullanılıyor.

Sıralamalar, tıpkı tenis gibi diğer sporlarda olduğu gibi, bir takımın ne kadar iyi performans gösterdiğini kayıt altına alıp hazırlık maçları da dahil FIFA tarafından tanınan futbol maçlarının sonuçları kullanılarak hesaplanıyor.

Dünya Kupası şampiyonları neredeyse hep ilk 10-15 takım arasından çıkıyor.

Ancak Dünya Kupası sırasında FIFA sıralamasında bir numarada yer alan hiçbir takım turnuvada mutlu sona ulaşamadı.

Son şampiyonların işi zor

Birden fazla Dünya Kupası şampiyonluğu olan ülkeler var.

Brezilya, Almanya, İtalya ve Arjantin'in toplamda 16 şampiyonluğu bulunuyor.

Ancak kupayı üst üste kazanmak zor.

Turnuvanın geçmişinde sadece iki ülke üst üste iki kez kazanmayı başardı: İtalya (1934 ve 1938) ve Brezilya (1958 ve 1962).

Aslında, son dönemde Dünya Kupası genel olarak son şampiyonlara karşı acımasız davrandı.

2002'den beri, önceki turnuvanın altı şampiyonundan dördü grup aşamasını bile geçemedi.

İstisnalar Brezilya (2002 şampiyonu ve 2006 çeyrek finalisti) ve Fransa (2018 şampiyonu ve 2022 finalisti) oldu.

Yabancı teknik direktörler hiç kupa alamadı

Dünya Kupası'nda yabancı teknik direktörler yeni bir şey değil ama son 30 yılda ithal uzmanlığa güvenen takım sayısı arttı.

2026'da ise bu sayı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak.

48 ülkenin 27'si yabancı bir teknik direktöre sahip.

Bunlar arasında geçmiş şampiyonlar Brezilya ve İngiltere de yer alıyor.

Brezilya'yı İtalyan Carlo Ancelotti, İngiltere'yi ise Alman Thomas Tuchel yönetecek.

Sorun şu ki yabancı bir teknik direktöre sahip hiçbir takım Dünya Kupası'nı kazanamadı.

Bayern Münih ve Inter Milan faktörü

Bu belki de Dünya Kupası istatistiklerinin en ilginçlerinden biri.

Son 11 turnuvada finale kalan takımlardan en az birinde Alman Bayern Münih veya İtalyan Inter Milan'dan ya da her ikisinden de bir oyuncu bulunuyordu.

1982'den beri sadece iki kez (1986 ve 2010) bu iki kulüpten bir temsilcisi olmayan bir takım kupayı almayı başardı.

FIFA tarafından yayımlanan resmi oyuncu listelerine göre, 2026 turnuvasında oynayacak 48 takımın 15'inde Bayern Münih veya Inter Milan'dan ya da her ikisinden de bir oyuncu olacak.

Buna Almanya, Fransa, İngiltere ve son şampiyon Arjantin gibi üst düzey takımlar da dahil.