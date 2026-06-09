Geride kalan 22 Dünya Kupası'nda 43,9 milyon seyirci

Dünya Kupası'nda bugüne dek yapılan 22 organizasyonu, 43 milyon 936 bin 730 kişi izledi.

Şu ana kadar 964 maçın oynandığı turnuva tarihinde karşılaşma başına seyirci ortalaması da 45 bin 577 oldu.

ABD'de 1994'te düzenlenen Dünya Kupası, 3 milyon 587 bin 538 kişi tarafından yerinde izlendi ve en çok seyirci toplayan organizasyon olarak tarihe geçti. Bu turnuvada oynanan 52 karşılaşmayı, maç başına ortalama 68 bin 991 kişi takip etti.

İtalya 1934, 363 bin kişiyle en az taraftar çeken turnuva olarak dikkati çekti.

Fransa 1938 ise 20 bin 872 kişiyle maç başına en az seyircinin izlediği organizasyon olarak kayıtlara geçti.

Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası için 3 milyon 404 bin 252 kişi (ortalama 53 bin 191) statlarda yer aldı.

22 kupa ve seyirciler

Yapılan 22 Dünya Kupası ve seyirci sayıları şöyle:

Dünya Kupası Maç Seyirci Ortalama 1930 Uruguay 18 590,549 32,808 1934 İtalya 17 363,000 21,353 1938 Fransa 18 375,700 20,872 1950 Brezilya 22 1,045,246 47,511 1954 İsviçre 26 768,607 29,562 1958 İsveç 35 819,810 23,423 1962 Şili 32 893,172 27,912 1966 İngiltere 32 1,563,135 48,848 1970 Meksika 32 1,603,975 50,124 1974 Batı Almanya 38 1,865,753 49,099 1978 Arjantin 38 1,545,791 40,679 1982 İspanya 52 2,109,723 40,572 1986 Meksika 52 2,394,031 46,039 1990 İtalya 52 2,516,215 48,389 1994 ABD 52 3,587,538 68,991 1998 Fransa 64 2,785,100 43,517 2002 G.Kore-Japonya 64 2,705,197 42,269 2006 Almanya 64 3,359,439 52,491 2010 Güney Afrika 64 3,178,856 49,670 2014 Brezilya 64 3,429,876 53,592 2018 Rusya 64 3,031,768 47,371 2022 Katar 64 3,404,252 53,191 TOPLAM 964 43,936,730 45,577

Maracana Stadı'nın rekoru

Futbol dünyasının en eski statlarından Brezilya'daki Maracana Stadı, Dünya Kupası tarihinde önemli bir yere sahip.

Brezilya'da 1950'de oynanan Dünya Kupası finalinde Brezilya ile Uruguay, Maracana Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve 173 bin 850 biletli taraftarın izlediği bu karşılaşma, turnuvanın en çok seyirci çeken maçı olarak tarihe geçmişti. Müsabakayı izlemek için stada giren taraftar sayısının 200 bini geçtiği iddia edilmişti.

Aynı Dünya Kupası'ndaki Brezilya-İspanya maçını 152 bin 772, Brezilya-Yugoslavya karşılaşmasını ise 142 bin 429 kişi izledi. Maracana Stadı'nda oynanan bu iki karşılaşma, Brezilya-Uruguay mücadelesinden sonra en çok seyirci toplayan maçlar olarak dikkati çekti.