Suudi Arabistan'dan sonra bir sürpriz daha! Turnuvanın favorilerinden Almanya'yı 8 dakikada dağıttılar

Arjantin'i deviren Suudi Arabistan'ın ardından bir sürpriz de Japonya yaptı. Japonya, geriye düştüğü maçta Almanya'yı devirdi. Almanya'ya karşı ilk yarıyı 1-0 yenik kapatan Japonlar, 75'te Doan ve 83'te Asano'nun attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.

2022 Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar gelmeye devam ediyor. Arjantin'in Suudi Arabistan'a kaybettiği 2-1'lik maçın ardından bir sürpriz de Japonya'dan geldi. E Grubu'nda turnuvanın favorilerinden Almanya, ilk maçında Japonya'ya kaybetti.

ALMANYA İLK YARIDA GÜLDÜ

İlk yarıda üstün oynayan Almanya, İlkay Gündoğan'ın 33'te attığı penaltı golüyle öne geçti. Almanya farkı artıracak pozisyonları cömertçe harcadı.

GERİ DÖNÜŞ

60'dan sonra oyuna ortak olan Japonya, 75'te Doan'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Japonya bu dakikadan sonra tehlikeler yarattı. 83'te Asano topu iğne deliğinden geçirerek Japonya'yı 2-1 üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda Almanya sonucu değiştiremedi ve maçı Japonya kazandı.