Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'nun hali tribündeki eşini yerle bir etti: Çok üzgünüm

2022 Dünya Kupası'nda mücadele eden Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Cristiano'nun yedek kalmasıyla birlikte adeta yıkılan Georgina Rodriguez, "90 dakika boyunca dünyanın en iyi oyuncusunun tadını çıkaramadığım için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda mücadelesini sürdüren Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez hayat arkadaşına destek mesajı verdi. Rodriguez, son oynanan ve 6-1'lik Portekiz zaferiyle sonuçlanan İsviçre maçında Ronaldo'nun süre almaması ile ilgili üzüntüsünü paylaştı.

"TADINI ÇIKARAMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Rodriguez, "90 dakika boyunca dünyanın en iyi oyuncusunun tadını çıkaramadığım için çok üzgünüm. Taraftarlar sürekli seni çağırıyor ve adını haykırıyor." paylaşımını yaparak sosyal medyada konuşuldu.

HER MAÇA GİDİYOR

Georgina Rodriguez ve çocukları, Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda da her maçta tribünde destekliyor. Turnuvanın başından beri Katar'da konaklayan ve sık sık paylaşımlar yapan Rodriguez, Portekiz'in İsviçre'yi 6-1 yendiği maçta da takımın en büyük destekçilerinden biri oldu.