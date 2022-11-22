Dünya Kupası'nda bir yasak daha! FIFA, Belçika'yı 'Böyle maça çıkamazsınız' diye uyardı

FIFA, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Belçika'nın deplasman formasının yakasında yer alan "Love" kelimesini kaldırmasını ve o şekilde maça çıkmasını istedi. Bu konuda tavrı net olan FIFA'nın Belçika Futbol Federasyonu'yla görüşmeyi dahi kabul etmediği öğrenildi.

"One Love" yazılı kol bantlarının Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kullanılmasına izin vermeyen FIFA, Belçika Milli Takımı'nı uyardı.

GÖRÜŞMEYİ BİLE KABUL ETMİYORLAR

Sporx'in ESPN'den aktardığı habere göre, FIFA'nın, Belçika Milli Takımı'ndan deplasman formasının yaka kısmında yer alan "Love" (Sevgi, Aşk) kelimesini kaldırmasını istediği ifade edildi. FIFA'nın, bu konuda tavrının net olduğu ve Belçika Futbol Federasyonu ile görüşmeyi dahi kabul etmediği ifade edildi.

BELÇİKA SON KARARINI VERMEDİ

Belçika Milli Takımı'nın bu talebi yerine getirip getirmeyeceği ise bilinmiyor. Belçika, Dünya Kupası'nda ilk maçına 23 Kasım Çarşamba günü Kanada karşısında çıkacak.