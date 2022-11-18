Dünya Kupası için getirilen yasak resmen açıklandı! İbrahim Kalın, Katar'ı tebrik etti

Pazar günü Katar'da başlayacak Dünya Kupası öncesi FIFA, turnuvanın oynanacağı sekiz stadyum ve çevresinde alkol satışı yapılmayacağını açıkladı. Alkollü içki satışının yasaklanmasına ilişkin Twitter'dan bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar'ın kamu düzeni açısından mantıklı bir karar aldığını belirtti.

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na sayılı günler kala FIFA, alkollü içki satışı yasağına ilişkin bir açıklama yaptı.

STADYUM VE ÇEVRESİNDE ALKOL SATIŞI YOK

Dünya Kupası'nın oynanacağı sekiz stadyum ve çevresinde alkol satışı yapılmayacak. FIFA'dan yapılan açıklamada, "Stadyumların ve tesislerin çevresinin, taraftarlar için eğlenceli bir yer olmasına çalışıldığı" vurgulandı.

"KATAR MANTIKLI BİR KARAR ALDI"

C?umhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Katar, stadyumlarda alkol satışı için mantıklı bir karar aldı. Bu, ima edildiği gibi bir 'Katar muhafazakarlığı' meselesi değil; kamu sağlığı, güvenliği ve düzeni meselesidir. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a başarılar diliyoruz." dedi.