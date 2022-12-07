Dünya Kupası'na damga vuran an! Bu karenin ortaya çıkmasına tek bir futbolcu sebep oldu

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz, İsviçre'yi 6-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Cristiano Ronaldo ise mücadeleye yedek kulübesinde başlamasına rağmen yine tüm ilginin merkezi oldu. Karşılaşma öncesinde milli marşlar okunurken tüm foto muhabirlerin kulübedeki Ronaldo'yu görüntülemeye çalıştığı anlarda oluşturduğu görüntü büyük ilgi gördü.

Portekiz ile İsviçre, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Portekiz 6-1 kazanırken karşılaşma öncesi basın mensupları ilginç görüntüler oluşturdu.

RONALDO YEDEK KALDI

Karşılaşmada Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Gonçalo Ramos (3), Pepe, Raphael Guerreiro ve Leao kaydetti. Mücadeleye Cristiano Ronaldo yedek kulübesinde başlarken, oyuna hiç dahil olmadı.

YEDEK KULÜBESİNİN ÖNÜNE YIĞILDILAR

Mücadeleyi takip eden foto muhabirler ise yedek kulübesindeki Ronaldo'yu en güzel açıdan görüntüleyebilmek için birbiriyle yarıştı. Milli marşlar okunurken sırtlarını sahaya dönüp yedek kulübesine odaklanan foto muhabirlerin o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.