Dünya Kupası'na veda eden ilk ülke belli oldu! Günün sonuçlarında sürprizler var
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2022 Dünya Kupası'nda A ve B Grubu'nda ikinci karşılaşmalar oynandı. Ev sahibi Katar, turnuvaya veda eden ilk ülke oldu. Hollanda ve İngiltere de maçlarını kazanamadı.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar yaşanmaya devam ediyor. A ve B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı.
KATAR VEDA ETTİ
A Grubu'nda Senegal'e 3-1'lik skorla kaybeden Katar, turnuvaya veda etti. Gruptaki diğer maçta Hollanda ile Ekvador 1-1 berabere kaldı. Ekvador'un golünü Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia kaydetti.
B GRUBU'NDA SÜRPRİZLER
B Grubu'nda ise İngiltere ile ABD golsüz berabere kaldı. Grubun diğer maçında ise İran, Galler'i 2-0 mağlup etti. İngiltere ilk maçta İran'ı 6-2'lik skorla mağlup etmişti.
İşte günün skorları:
- Hollanda 1-1 Ekvador (A Grubu)
- Katar 1-3 Senegal (A Grubu)
- Galler 0-2 İran (B Grubu)
- İngiltere 0-0 ABD (B Grubu)
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