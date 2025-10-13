Haberler

Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülke sayısı 21'e çıktı

Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülke sayısı 21'e çıktı
2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması kesinleşen ülke sayısı 21'e çıktı. Afrika Elemeleri'nde grubunu lider bitiren Gana, Dünya Kupası bileti aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması kesinleşen ülke sayısı 21'e yükseldi.

GANA, DÜNYA KUPASI'NI GARANTİLEDİ

Dünya Kupası Afrika Eleme l eri son haftasında Komorlar'ı 1-0 yenen Gana, I Grubu'nu lider tamamlayarak organizasyona katılmayı garantiledi.

Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülke sayısı 21'e çıktı

KATILIM SAĞLAYAN 21 ÜLKE

Gana'nın yanı sıra Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay ve Uruguay, şu ana kadar Dünya Kupası'nda yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

3 ÜLKEDE DÜZENLENECEK

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026'da düzenlenecek. Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
