Dünya Kupası'na damga vurdular! Suudi taraftarlardan stat çıkışı Messi'yi çıldırtacak hareket

Dünya Kupası'nda Arjantin'i 2-1 yenerek tarihi bir zafere imza atan Suudi Arabistan'da taraftarların maç çıkışı sevinçleri olay oldu. Suudiler, Messi'nin rakibi Cristiano Ronaldo'nun ikon olmuş sevincini yaptı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.