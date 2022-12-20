Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e penaltılar sonucunda mağlup olarak kupaya veda eden Fransa'nın kadrosunda sadece iki futbolcunun Fransız kökenli olması dikkat çekti. Fransa'nın turnuva kadrosunda Fransız kökenli olarak sadece Rabiot ve Pavard yer aldı. 13 Afrikalı futbolcunun yanı sıra 3 İspanyol, 1 İtalyan, 1 Filipinli ve sömürge adalarından gelen 3 futbolcu Fransa forması altında mücadele etti.

Arjantin'e Dünya Kupası finalinde yenilen Fransa'nın turnuva kadrosunda Fransız kökenli olarak sadece Rabiot ve Pavard yer aldı. Bu iki isim dışındaki futbolcuların çoğunluğunu Afrikalı isimler oluşturdu.

MBAPPE KAMERUN ASILLI

Turnuvanın gol kralı olan, Fransa'nın en başarılı oyuncusu konumunda yer alan ve altın ayakkabı alan Mbappe, Kamerun asıllı. Ayrıca Kongolu ve İtalyan asıllı futbolcuların Fransız oyunculardan fazla olması da dikkat çeken başka bir detay oldu. Dünya Kupası'nda Fransa'nın kadrosunda olan ancak sakatlığı nedeniyle hiç maça çıkmayan Karim Benzema ise Cezayir kökenli.

KADRONUN ÇOĞUNLUĞU AFRİKA ASILLI

Kadrosunda sadece 2 Fransız futbolcusu bulunan Fransa Milli Takımı'nın çoğunluğunu Afrika asıllı oyuncular oluşturuyor. 13 Afrikalı futbolcunun yer aldığı kadroda 3 İspanyol, 1 İtalyan, 1 Filipinli ve sömürge adalarından gelen 3 futbolcu yer alıyor.

Dünya Kupasını 2'inci tamamlayan Fransa'nın kadrosunda yer alan futbolcuların etnik kökenleri şöyle:

Hugo Lloris: Katalan

Alphonse Areola: Filipinler

Steve Mandanda, Axel Disasi, Kolo Muani: Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Jules Kounde: Benin

Lucas Hernandez, Theo Hernandez: İspanya

William Saliba: Anne Kamerun, Baba Lübnan

Dayot Upamecano: Gine Bissau

Raphael Varane: Martinik

Marcus Thuram, Kingsley Coman: Guadeloupe

Ibrahima Konate, Youssouf Fofana: Mali

Aurelien Tchouameni: Kamerun

Eduardo Camavinga: Angola

Matteo Guendouzi: Fas

Kylian Mbappe: Anne Cezayir, Baba Kamerun

Antoine Griezmann: Anne Almanya, baba Portekiz

Olivier Giroud: İtalya

Ousmane Dembele: Moritanya ve Senegal

Andrien Rabiot ve Benjamin Pavard: Fransa