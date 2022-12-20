Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı
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2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e penaltılar sonucunda mağlup olarak kupaya veda eden Fransa'nın kadrosunda sadece iki futbolcunun Fransız kökenli olması dikkat çekti. Fransa'nın turnuva kadrosunda Fransız kökenli olarak sadece Rabiot ve Pavard yer aldı. 13 Afrikalı futbolcunun yanı sıra 3 İspanyol, 1 İtalyan, 1 Filipinli ve sömürge adalarından gelen 3 futbolcu Fransa forması altında mücadele etti.
Arjantin'e Dünya Kupası finalinde yenilen Fransa'nın turnuva kadrosunda Fransız kökenli olarak sadece Rabiot ve Pavard yer aldı. Bu iki isim dışındaki futbolcuların çoğunluğunu Afrikalı isimler oluşturdu.
MBAPPE KAMERUN ASILLI
Turnuvanın gol kralı olan, Fransa'nın en başarılı oyuncusu konumunda yer alan ve altın ayakkabı alan Mbappe, Kamerun asıllı. Ayrıca Kongolu ve İtalyan asıllı futbolcuların Fransız oyunculardan fazla olması da dikkat çeken başka bir detay oldu. Dünya Kupası'nda Fransa'nın kadrosunda olan ancak sakatlığı nedeniyle hiç maça çıkmayan Karim Benzema ise Cezayir kökenli.
KADRONUN ÇOĞUNLUĞU AFRİKA ASILLI
Kadrosunda sadece 2 Fransız futbolcusu bulunan Fransa Milli Takımı'nın çoğunluğunu Afrika asıllı oyuncular oluşturuyor. 13 Afrikalı futbolcunun yer aldığı kadroda 3 İspanyol, 1 İtalyan, 1 Filipinli ve sömürge adalarından gelen 3 futbolcu yer alıyor.
Dünya Kupasını 2'inci tamamlayan Fransa'nın kadrosunda yer alan futbolcuların etnik kökenleri şöyle:
- Hugo Lloris: Katalan
- Alphonse Areola: Filipinler
- Steve Mandanda, Axel Disasi, Kolo Muani: Demokratik Kongo Cumhuriyeti
- Jules Kounde: Benin
- Lucas Hernandez, Theo Hernandez: İspanya
- William Saliba: Anne Kamerun, Baba Lübnan
- Dayot Upamecano: Gine Bissau
- Raphael Varane: Martinik
- Marcus Thuram, Kingsley Coman: Guadeloupe
- Ibrahima Konate, Youssouf Fofana: Mali
- Aurelien Tchouameni: Kamerun
- Eduardo Camavinga: Angola
- Matteo Guendouzi: Fas
- Kylian Mbappe: Anne Cezayir, Baba Kamerun
- Antoine Griezmann: Anne Almanya, baba Portekiz
- Olivier Giroud: İtalya
- Ousmane Dembele: Moritanya ve Senegal
- Andrien Rabiot ve Benjamin Pavard: Fransa