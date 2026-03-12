Haberler

Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası yarın Kanada'da başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası, yarın Kanada'nın Montreal kentinde başlayacak ve 15 Mart'a kadar sürecek. Türkiye'yi erkekler kategorisinde Furkan Akar ve Denis Örs temsil edecek.

Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası, yarın Kanada'da başlayacak.

Montreal kentindeki organizasyon, 15 Mart Pazar gününe kadar sürecek.

Şampiyonada Türkiye'yi erkekler kategorisinde milli sporcular Furkan Akar ve Denis Örs temsil edecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar

Savaşta yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Pentagon'dan Hegseth'in basın toplantıları için dikkat çeken karar

Pentagon'dan ezber bozan karar
Dün gece yaşanan tarihi zaferin bedeli

Tarihi zaferin bedeli
İran, Basra Körfezi'nde yer alan yeraltı deniz üssüne ait görüntüleri paylaştı

Trump "Mayın gemilerini batırdık" dedi, İran'dan anında yanıt geldi
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Talimat Bahçeli'den: Ramazan Kaşlı MHP'den ihraç ediliyor

Bahçeli MHP'li vekile "ocak dışısın" dedi
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı