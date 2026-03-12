Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası yarın Kanada'da başlayacak
Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası, yarın Kanada'nın Montreal kentinde başlayacak ve 15 Mart'a kadar sürecek. Türkiye'yi erkekler kategorisinde Furkan Akar ve Denis Örs temsil edecek.
