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Dünya Karakucak Güreşi Şampiyonası Ankara'da Başladı

Dünya Karakucak Güreşi Şampiyonası Ankara'da Başladı
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Dünya Karakucak Güreşi Şampiyonası'nın ikincisi, Ankara'da başladı.

Dünya Karakucak Güreşi Şampiyonası'nın ikincisi, Ankara'da başladı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun açıklamasına göre Dünya Güreş Birliğinin (UWW) faaliyet takviminde yer alan şampiyona, Keçiören'de Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadı'nda düzenlendi.

Programa katılan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, emeği geçenlere teşekkür ederek "Organizasyonun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yiğitlerin kendini gösterdiği ve mertçe mücadele edildiği bu alanda bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. İnşallah seneye de dünya şampiyonasının üçüncüsünü burada icra edelim isterim. Organizasyonda mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Onlarca farklı ülkeden gelerek çayırımıza ayak basan pehlivanlar, kültürlerin, dostlukların, kucaklaşmanın en büyük örneğidir. Bizler güreşi seveceğiz, sevdirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ise organizasyonu Türk güreşi ve Türk geleneksel güreşi için milat olarak gördüklerini söyleyerek "Başkentimizin bu güzel ilçesinde, bu organizasyonu yapmaya karar verdik. Her biri kendi alanında çok önemli değere sahip dünya çapındaki pek çok sporcumuz bugün burada Karakucak adına güreşecek ve Karakucak'ın dünyadaki en önemli sporcuları burada belirlenecek." dedi.

UWW Başkan Vekili Rodica Maria Yakşi de katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek sporculara başarılar diledi.

33 ülkeden sporcunun, farklı kilolarda er meydanına çıkarak dünya şampiyonluğu için mücadele edeceği organizasyonda, olimpiyat ve dünya şampiyonu güreşçiler Adam Saitiev ve Razambek Jamalov, UFC şampiyonu Khamzat Chimaev ile dünya profesyonel boks şampiyonu Artur Beterbiev onur konuğu olarak yer aldı.

Kaynak: AA
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