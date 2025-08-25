Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Bulgaristan'ı 3-0 Geçti
Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın dördüncü gününde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Diğer karşılaşmalarda ise çeşitli sonuçlar ortaya çıktı.
NAKHON Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda dördüncü gün tamamlandı.
Organizasyonun dördüncü gününde E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma yapıldı.
Şampiyonadaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 25-23, 25-19 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Günün diğer sonuçları şöyle:
E Grubu: (Nakhon Ratchasima)
Türkiye-Bulgaristan: 3-0
Kanada-İspanya: 3-2
F Grubu: (Chiang Mai)
Dominik Cumhuriyeti-Meksika: 3-0
Çin-Kolombiya: 3-1
G Grubu: (Phuket)
Almanya-Vietnam: 3-0
Polonya-Kenya: 3-1
H Grubu: (Bangkok)
Japonya-Ukrayna: 3-2
Sırbistan-Kamerun: 3-0
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor