At yarışlarında Dünya Kadınlar Günü Koşusu, yarın yapılacak

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenecek olan at yarışı, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 20.00'de başlayacak. Koşuda, 3 yaşlı dişi safkan İngiliz tayları yarışacak. Ayrıca, hipodromda kadınların yaptığı dekoratif objelerin sergisi de ziyaret edilebilecek.

Türkiye Jokey Kulübünden (TJK) yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla organize edilecek koşunun İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 20.00'de başlayacağı belirtildi.

10. kez yapılacak Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nda 3 yaşlı dişi safkan İngiliz taylarının, 2 bin metrelik sentetik pistte yarışacağı aktarıldı.

Hipodromda, "At Nalından Umuda" projesi kapsamında Diyarbakır Çınar Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan kadınların kullanım ömrünü tamamlamış nallardan el emekleriyle ürettiği dekoratif objelerin yer aldığı serginin de ziyaret edilebileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Emre Doğan
