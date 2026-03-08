Haberler

Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nda kazanan Jaehaera oldu

Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nda kazanan Jaehaera oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen 10. Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nu, jokeyi Ali Yıldız idaresindeki Jaehaera isimli at kazandı. Yarış sonrası düzenlenen ödül töreninde, kazanan safkanın sahibi adına kupa takdim edildi.

İSTANBUL Veliefendi Hipodromu'nda bu yıl 10'uncusu düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nu Şeyda Ercan'ın sahibi olduğu Jaehaera, jokeyi Ali Yıldız idaresinde kazandı.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bu yıl 10'uncusu düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Koşusu için 3 yaşlı dişi İngiliz tayları piste çıktı. 7 Mart Cumartesi akşamı 10'uncusu gerçekleştirilen bu anlamlı mücadeleyi Şeyda Ercan'ın sahibi olduğu Jaehaera jokeyi Ali Yıldız idaresinde kazanmayı başardı. Emrah Agun tarafından yetiştirilen, antrenörlüğünü ise Alper Tepebaşı'nın üstlendiği doru dişi tay, onuncu startında dördüncü galibiyetini hanesine yazdırdı. Yarış sonrası Şeref Tribünü'nde düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibi adına Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan'ın eşi Nehar Erdoğan'a kupasını, İstanbul Valisi Davut Gül'e vekaleten İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan takdim etti. Törene, Bakırköy Kaymakamı Recai Karal, KKTC Başkonsolosu Zalihe Mendeli, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, Kulübümüz Genel Sekreteri Gülnur Gülerce ve davetliler katıldı. Anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapan hipodroma gelen kadın yarışseverlere günün anısına nallı bileklik hediye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayacak

İran'ın yeni dini lideri seçildi
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo

İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu

Otobüste infial yaratan görüntü! Herkes sustu, onun tepkisi sert oldu
EGM kaosa el attı! 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım

EGM kaosa el attı! 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım
Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Müfettiş görevlendirildi

Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Harekete geçildi
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu istedi, müftü amcasının tayini iptal edildi

Kerem istedi, müftü amcasının tayini iptal edildi