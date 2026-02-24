Haberler

Türkiye Buz Hokeyi'nde Romanya'yı Yendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Romanya'yı 4-3 yendi.

Dünya Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Romanya'yı 4-3 yendi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki organizasyonda milli takım, ikinci maçında Romanya ile karşılaştı.

Çekişmeli geçen müsabakayı Azra Şenyuva, Elif Tandoğan, Sümeyye Çakmak ve Seda Demir Haksever'in golleriyle 4-3 kazanan milliler, şampiyonada 2'de 2 yaptı.

Ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki üçüncü maçında 26 Şubat Perşembe günü ev sahibi Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi

Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, yüzde 100 indirim var
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık

Usta oyuncuya cenazesinde büyük vefasızlık
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber

Tepki yağıyor! Gömmek yerine bakın ne yapmışlar
Mohamed Salah'ın genç halini görenler inanamıyor

Bir zamanlar bu haldeydi, şimdi dünya tanıyor