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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

AA - Süha Gür - Spor
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Esra Yıldız, İtalyan rakibi Alessia Mesiano'yo mağlup olarak elendi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Esra Yıldız, İtalyan rakibi Alessia Mesiano'yo mağlup olarak elendi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde 60 kilo son 32 tur maçında ringe çıkan Esra, İtalya'dan Alessia Mesiano ile karşılaştı.

Müsabakada istediği performansı gösteremeyen milli sporcu, rakibine mağlup oldu ve organizasyona veda etti.

AA / Süha Gür - Spor

Milli Sporcu, Esra Yıldız, Türkiye, Boks, Spor, Haberler

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