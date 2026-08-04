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Abu Dabi'de Dünya Ju Jitsu Şampiyonası Başladı

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BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Dünya Ju Jitsu Şampiyonası'na 29 ülkeden 686 sporcu katılıyor. Türkiye, gençler ve büyükler kategorilerinde 20 sporcuyla mücadele edecek. Şampiyona 9 Ağustos'ta sona erecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Dünya Ju Jitsu Şampiyonası başladı.

Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre Abu Dabi'de düzenlenen organizasyona 29 ülkeden 686 sporcu katılırken Türkiye, şampiyonada gençler ve büyükler kategorilerinde toplam 20 sporcuyla mücadele edecek.

Büyükler kategorisinde milli takım, 4 kadın ve 3 erkek olmak üzere 7 sporcuyla tatamiye çıkacak.

Genç milli takım ise 16, 18 ve 21 yaş altı kategorilerinde 13 sporcuyla organizasyonda yer alacak.

Şampiyona, 9 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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