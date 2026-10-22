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Dünya ikincisi Luke Humphries, Avrupa Dart Şampiyonası’ndan çekildi

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Dünya ikincisi Luke Humphries, Avrupa Dart Şampiyonası’ndan çekildi
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İngiliz dart oyuncusu Luke Humphries, mide-bağırsak enfeksiyonu nedeniyle 2026 Avrupa Şampiyonası'ndan çekildi. Yerine Belçikalı Kim Huybrechts katılacak.

Dünya sıralamasında ikinci sırada yer alan İngiliz dart oyuncusu Luke Humphries, mide-bağırsak enfeksiyonu (gastroenterit) nedeniyle Almanya’nın Dortmund kentinde düzenlenecek 2026 Avrupa Şampiyonası’ndan çekildi.

Geçen yılki turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Humphries, Dortmund’da altıncı kez sahne alacaktı. Profesyonel Dart Şirketi (PDC) kuralları gereği Humphries’in yerini, 2026 Avrupa Turu sıralamasında turnuvaya katılım hakkı elde edemeyen en yüksek sıralı oyuncu olan Belçikalı Kim Huybrechts aldı.

Huybrechts, perşembe akşamı Ryan Searle ile karşılaşacak. Bu maçın galibi, cumartesi günü Danny Noppert ile Stephen Bunting arasındaki eşleşmenin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

Dünya bir numarası Luke Littler turnuvaya William O’Connor karşısında başlayacak. Son şampiyon Gian van Veen ise unvanını korumak için ilk maçında Andrew Gilding ile mücadele edecek.

Dortmund’daki Westfalenhallen’de 22-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada ilk tur maçları perşembe ve cuma günleri oynanacak. Cumartesi günü ikinci turun sekiz maçı oynanacak, pazar günü ise çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapılacak. Şampiyon olan oyuncu 150 bin sterlin ödülün sahibi olacak.

Özgür Umut Demirci
Özgür Umut Demirci
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