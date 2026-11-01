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Dünya Halter Şampiyonası'nda Cansel Özkan 12., Aysel Özkan 15. oldu

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Çin'in Ningbo kentindeki 2026 Dünya Halter Şampiyonası'nda kadınlarda podyum mücadeleleri başladı; 53 kiloda Cansel Özkan toplam 194 kilo ile 12., 61 kiloda Aysel Özkan 217 kilo ile 15. oldu. 49 kiloda Gamze Altun ise silkmede başarılı olamadı.

2026 Dünya Halter Şampiyonası'nda kadınlarda podyum mücadeleleri başladı.

Çin'in Ningbo kentindeki organizasyonda, 49 kiloda Gamze Altun, 53 kiloda Cansel Özkan, 61 kiloda Aysel Özkan kaldırışlarını gerçekleştirdi.

Ay-yıldızlı kadın haltercilerden Cansel Özkan, koparmada 89 kiloluk kaldırışı, silkmede de 105 kiloluk kaldırışıyla toplamda 194 kilo ile şampiyonayı 12. tamamladı.

Aysel Özkan, koparmada 97 kiloluk, silkmede de 120 kilo ve toplamda 217 kiloluk derecesiyle 15. oldu.

K??????oparmada 76 kiloluk kaldıran Gamze Altun, silkmede denemelerinde başarılı olamadı.

Şampiyonada 3 Kasım'da 69 kiloda Nuray Güngör, 7 Kasım'da 86 kiloda Büşra Çan ve 8 Kasım'da da +86 kiloda Tuana Süren podyuma çıkacak.

Kaynak: AA
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