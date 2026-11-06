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Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Yüksel Sarıçiçek Zara'da karşılandı

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Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Yüksel Sarıçiçek Zara'da karşılandı Haber Videosunu İzle
Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Yüksel Sarıçiçek Zara'da karşılandı
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Kazakistan'daki 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 82 kiloda gümüş madalya kazanan Yüksel Sarıçiçek, memleketi Zara'da coşkuyla karşılandı. Şampiyonada ilk kez mücadele eden ve Türkiye'ye tek madalyasını kazandıran Sarıçiçek, törende duygularını paylaştı.

Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda ikinci olan ve şampiyonada Türkiye'ye tek madalyasını kazandıran milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek memleketi Zara'da coşkuyla karşılandı.

Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden Sivaslı milli sporcu Yüksel Sarıçiçek, gümüş madalya kazandı. Milli güreşçi yarıştığı kategoride ikinci turda Çinli Halishan Bahejiang'ı 7-5, çeyrek finalde Katarlı Shahin Eidimohammad Badaghimofrad'ı 10-2 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi. Aynı gün yapılan yarı final müsabakasında milli güreşçi, 77 kiloda 2 dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan Kırgız Akzhol Makhmudov'u 6-0 mağlup ederek finale çıktı. Finalde İranlı Gholamreza Javad Farokhisenjani ile karşılaşan Sarıçiçek, 2025 dünya şampiyonu rakibine 7-1 mağlup oldu.

Şampiyonada ilk defa mücadele eden ve Türkiye'ye tek madalyasını kazandıran milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek memleketi Zara'da karşılandı.

İlçe protokolü ve vatandaşların katıldığı karşılama töreninde konuşan milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, "İlçemizde bu şekilde karşılanmak gerçekten çok gurur verici. Hepinize çok teşekkür ederim. Madalya aldım ve çok mutluyum ama duygularımı asıl yaşadığım yer ilçemizdir. Her şeyin başladığı yerde bu şekilde karşılanmak beni çok mutlu etti. İnşallah sizlerin desteğiyile bu başarılarımın devamı gelmeye devam edecek" dedi.

Yüksel Sarıçiçek'in antrenörü Türkiye Güreş Federasyonu İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkanı ve Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt ise, "Bir tohum ekiyorsunuz ve bu tohum yıllar sonra fidan haline geliyor ve meyve veriyor. Yüksel Sarıçiçek küçüklüğünden beri Zara'da yetişerek kulübe gitti. Avrupa'da, U23'te ve yıldızlarda madalyamız oldu ama büyüklerde ilk defa madalya aldık. Kendisini başarısından dolayı kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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